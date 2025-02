Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen Lkw und Straßenbahn auf Frankfurter Straße: 80.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Mit einem hohen Schaden, aber glücklicherweise ohne Verletzte, ging am heutigen Mittwochmorgen ein Unfall zwischen eine Lkw und einer Straßenbahn auf der Frankfurter Straße in Kassel-Niederzwehren aus. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war ein 49-jähriger Mann aus der Ukraine gegen 9:30 Uhr mit seinem Sattelzug stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Straße "Wartekuppe" wollte er offenbar wenden und fuhr dabei auf den Gleiskörper der Straßenbahn, wo jedoch von hinten eine Tram herannahte. Der Lkw stieß gegen die rechte Seite des ersten Wagons der Tram. Der 49-Jährige, der Fahrer der recht vollen Straßenbahn sowie alle Fahrgäste blieben unverletzt. Der Lkw wurde mit einem Schaden von 20.000 Euro abgeschleppt. Auch die Tram konnte ihre reguläre Fahrt nicht mehr fortsetzen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 60.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten musste ein Fahrstreifen der Frankfurter Straße stadteinwärts bis in die Mittagsstunden gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

