Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall zwischen LKW und PKW mit anschließendem Verkehrschaos

Ingelheim OT Heidesheim (ots)

Am heutigen Montag, den 09.12.24, ereignete sich gegen 16:58 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen im Bereich der Anschlussstelle MZ-Laubenheim ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der LKW-Fahrer übersah beim Spurwechsel von der Mitte nach rechts die sich dort befindliche 47-Jährige mit ihrem PKW und es kam zu einer seitlichen Kollision. Anschließend geriet der PKW ins Schlingern, drehte sich und kollidierte schließlich mit der Schutzplanke. Aufgrund des zunächst unklaren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungsbildes wurde die Frau durch die Feuerwehr zwecks schonendem Transport aus ihrem PKW geschnitten. Im Anschluss wurde die Dame mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt. Durch die erforderlichen Maßnahmen vor Ort musste der Verkehr für ca. 2 Stunden über den kombinierten Ein- und Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Laubenheim an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Hierdurch kam es zu weitreichenden Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

