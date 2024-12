Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf BMW mit auffälliger Fahrweise - A63 von Saulheim bis Mainz

PASt Heidesheim (ots)

Am Samstag, den 07.12.2024, meldet gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsteilnehmer einen BMW in dunkler Farbe. Der BMW würde auf der BAB63 in Fahrtrichtung Mainz, nach der Anschlussstelle Saulheim, durch seine riskante Fahrweise auffallen. Konkret habe dieser mehreren Verkehrsteilnehmern wiederholt aufgeblendet, auch konnte eine schnelle Fahrweise beobachtet werden.

Zeugen, welchen den Verkehrsvorgang beobachtet haben oder selbst betroffen waren und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim zu melden. Telefonnummer: 06132/9500.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell