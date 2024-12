POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden und mehrstündiger Vollsperrung auf der A 643 bei Mainz-Mombach (Leichte Verletzungen, erheblicher Sachschaden)

A 63, AS Biebelnheim (ots) - Am 04.12.2024, gegen 13.00 h kam es auf der A63 zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Der Unfallhergang wird noch ermittelt. Aktuell ist die A 63 in Höhe der Abfahrt Biebelnheim in Fahrtrichtung Mainz voll gesperrt und der Verkehr wird abgeleitet. Die Auffahrt der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Mainz ...

mehr