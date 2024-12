Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 63, FR Mainz, Höhe AS Biebelnheim

A 63, AS Biebelnheim (ots)

Am 04.12.2024, gegen 13.00 h kam es auf der A63 zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Der Unfallhergang wird noch ermittelt. Aktuell ist die A 63 in Höhe der Abfahrt Biebelnheim in Fahrtrichtung Mainz voll gesperrt und der Verkehr wird abgeleitet. Die Auffahrt der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Mainz ist ebenfalls gesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt. Wie lange die Sperrungen andauern werden ist noch nicht absehbar.

Weitere Informationen folgen mit einer späteren Pressemitteilung.

