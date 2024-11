Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Vollsperrung der BAB63

Heidesheim (ots)

Am 29.11.2024 gegen 17:20 Uhr kam es auf der BAB63 in Höhe des KM 2,9 in Fahrtrichtung Mainz zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beteiligten Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass alle sechs Pkw an der obigen Unfallörtlichkeit hintereinander den rechten von zwei Fahrstreifen befuhren. Der Verkehr staute sich und kam teilweise zum Erliegen. Die ersten drei unfallbeteiligten Pkw erkannten dies rechtzeitig und bremsten bis zum Stillstand ab. Die folgenden drei Pkw fuhren nacheinander jeweils infolge des nicht eingehaltenen Sicherheitsabstandes auf den jeweils vorausfahrenden Beteiligten auf und schoben die voranstehenden/fahrenden auf den jeweiligen vorderen Beteiligten drauf, so dass alle sechs beteiligten Pkw beschädigt wurden. Drei davon waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Von den insgesamt 13 Pkw- Insassen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 23.500,- Euro. Zur Unfallaufnahme, Absicherung und Räumung der Unfallstelle waren neben der Polizei auch zahlreiche Kräfte der Rettungsdienste sowie der Berufsfeuerwehr Mainz im Einsatz. Die BAB63 war für die Dauer der obigen Arbeiten insgesamt ca. 45 Minuten voll und anschließend weitere zwei Stunden bis 20:15 Uhr zum Teil gesperrt. Es kam bei der Vollsperrung zu erheblichem Rückstau von bis zu 10 Kilometern.

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim bedankt sich für die Geduld der betroffenen Verkehrsteilnehmer und wünsch Ihnen stets eine sichere Fahrt!

