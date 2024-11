Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall verursacht Stau

A61 - Dintesheim (ots)

Am 29.11.2024, gegen 10:00 Uhr, musste die Autobahn A61 aufgrund eines Unfalls in Richtung Koblenz für eine halbe Stunde vollgesperrt werden. Höhe des Parkplatzes Langwiese, Gemarkung Dintesheim, Kreis Alzey-Worms, sperrte die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim den linken Fahrstreifen der Autobahn zwecks Mäharbeiten. Der 23-jährige PKW-Fahrer übersah den Absperrwagen und konnte nur durch ein Ausweichmanöver nach links eine frontale Kollision verhindern. Hierbei stieß der VW jedoch mit der Mittelschutzplanke sowie der rechten Seite des Absicherungsfahrzeugs zusammen und kam zwischen diesen beiden zum Stehen. Der PKW-Fahrer verletzte sich leicht an den Händen und wurde zwecks Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Im Absicherungsfahrzeug befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Personen. Am PKW, dem Absicherungsfahrzeug, bestehend aus LKW und Anhänger sowie den Mittelschutzplanken entstand ein Schaden in Höhe von etwa 42.000EUR. Aufgrund der rund 30-minütigen Sperrung entstand ein nicht unerheblicher Rückstau. Nach eigenen Angaben habe der 23-Jährige Niesen müssen und deshalb den Fahrstreifen nicht mehr nach rechts wechseln können. Die Polizeien Gau-Bickelheim, Alzey und Worms waren mit insgesamt acht Kräften im Einsatz.

