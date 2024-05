Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl mehrerer Wohnmobile - Zeugen gesucht

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht des 10.05.2024, 18:00 Uhr bis zum 11.05.2024, 08:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt vier Wohnmobile von dem Gelände eines Reisemobilverkäufers in Walldorf in der Heinrich-Lanz-Straße. Um mit den Wohnmobilen vom umzäunten Gelände zu flüchten, wurden Teile des Zauns gewaltsam entfernt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell