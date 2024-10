Darmstadt (ots) - Kriminelle entwendeten zwischen Montagmittag (30.9.) und Dienstagmorgen (1.10.) Tacho und Navi aus einem Fahrzeug in der Moltkestraße. In der Zeit von 16.00 bis 10.00 Uhr zerstörten die bislang unbekannten Täter eine Scheibe des Autos, um so in das Innere zu gelangen. Dort bauten sie die Elektrogeräte aus und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, ...

