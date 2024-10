Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Messel: Verkehrsunfall unter Kindern

Polizei sucht Zeugen

Messel (ots)

Am Montag (01.10.2024), gegen 19:30 Uhr, kam es in der Sudetenstraße in Höhe der Hausnummer 45 B in Messel, auf dem Gehweg zu einem Verkehrsunfall unter Kindern. Ein 8- bis 10-jähriges Kind auf seinem Fahrrad stieß hierbei mit einem 8-jährigen Kind zusammen, welches auf seinem Tretroller vom dortigen Grundstück auf den Gehweg einfuhr. Beide Kinder verletzten sich hierbei leicht. Das Kind auf dem Fahrrad entfernte sich danach von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich an das 3.Polizeirevier Darmstadt unter der Nr. 06151/969 41310 zu wenden.

Berichterstatter: Bliefert, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell