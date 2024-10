Messel (ots) - Am Montag (01.10.2024), gegen 19:30 Uhr, kam es in der Sudetenstraße in Höhe der Hausnummer 45 B in Messel, auf dem Gehweg zu einem Verkehrsunfall unter Kindern. Ein 8- bis 10-jähriges Kind auf seinem Fahrrad stieß hierbei mit einem 8-jährigen Kind zusammen, welches auf seinem Tretroller vom dortigen Grundstück auf den Gehweg einfuhr. Beide Kinder ...

mehr