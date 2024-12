Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Trucker mit Promille, dafür ohne Führerschein

A 61/Rheinhessen (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 30.11.2024 gegen 13:30 Uhr einen auffällig fahrenden Sattelzug auf der A 61. Dieser war in Höhe Bad Kreuznach in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Schlangenlinien fahrend aufgefallen. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den Sattelzug dann auch bei Gau-Bickelheim aufnehmen, auf den Parkplatz Menhir lotsen und kontrollieren. Dabei stellten die Beamten bei dem 27-jährigen Fahrer des Sattelzugs Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab fast 1,05 Promille. Zudem legte der 27-Jährige den Beamten einen ausländischen Führerschein vor, bei dem es sich nach näherer Überprüfung um eine Fälschung handelte. Die Weiterfahrt des LKW-Fahrers war natürlich nicht möglich. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der falsche Führerschein wurde sichergestellt. Der 27-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen sowie mit einer Strafanzeige wegen Urkundenfälschung. Da der 27-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

