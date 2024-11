POL-ANK: Durchsuchung bei Ladendieb führt zum Auffinden von 58 Flaschen Alkohol

Wolgast (ots) - In der Nacht vom Freitag, den 22.11.2024 zum Samstag, den 23.11.2024 sind unbekannte Täter in Wolgast in mehrere Keller von Mehrfamilienhäusern eingebrochen. Insgesamt wurden elf Kellerabteile in der Pestalozzistraße und der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße aufgebrochen. Aus den Kellern in der Pestalozzistraße wurden Elektrowerkzeuge, ein E-Bike und ein ...

mehr