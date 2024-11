Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbruch in Apotheke in Spantekow (LK V-G)

Anklam (ots)

In der Zeit von Mittwochmittag (20.11.2024) bis zum Morgen des 21.11.2024 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Apotheke in Spantekow. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich der oder die unbekannten Täter über ein Fenster unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten der Apotheke. In den Räumen selbst entwendeten der oder die Täter unter anderem Bargeld und Medikamente, darunter verschiedene verschreibungspflichtige Arzneimittel wie Schlaftabletten und Asthmamittel. Der durch den Diebstahl entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen, der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Anklam unter 03971 251 0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell