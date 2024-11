Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Fußgänger und Radfahrer bei Verkehrsunfällen in Pasewalk und Zinnowitz verletzt

Pasewalk/Zinnowitz (ots)

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 11:40 Uhr in Pasewalk, als der 90-jährige Fahrer eines Pkw Renault beim Abbiegen in der Haußmannstraße einen Fußgänger übersah. Der 69-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß mit dem Pkw und zog sich vermutlich einen Armbruch zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Pasewalk gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden, die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 90-jährigen Autofahrer. Beide Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich gegen Mittag in Zinnowitz. Eine 47-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem KIA die B 111 in Richtung Wolgast, als plötzlich ein Radfahrer unvermittelt aus einer Grundstückseinfahrt auf die B 111 fuhr, um diese zu überqueren. Durch den Zusammenstoß stürzte der 79-jährige Radfahrer und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen, der hinter dem KIA der 47-Jährigen fuhr, konnte direkt vor Ort helfen. Der 79-Jährige wurde mit leichten Prellungen vom Rettungsdienst an der Unfallstelle behandelt. Bei dem Zusammenstoß von Auto und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich auch in diesem Fall um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell