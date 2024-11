Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Randalierer ziehen durch Anklam und verursachen rund 3000 Euro Schaden - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Anklam (ots)

Bislang unbekannte Täter zogen in der Nacht vom Mittwoch, 13.11.2024, zum Donnerstag, 14.11.2024, durch Anklam und begingen mehrere Sachbeschädigungen.

Unter anderem beschädigten der oder die Täter in der Silostraße zwei Leuchtreklamen verschiedener Einkaufsmärkte und verursachten einen Schaden von rund 2.000 Euro.

In der Peenestraße wurde die Scheibe eines Schaukastens der Freiwilligen Feuerwehr Anklam beschädigt. Außerdem rissen die Täter fünf Leitpfosten aus der Einfahrt zum Feuerwehrgelände und blockierten damit das automatische Tor der Wache. Dadurch bestand die Gefahr, dass sich das Tor bei einer Alarmierung der Feuerwehr durch die verkeilten Leitpfosten nicht öffnen ließ und somit die Arbeit der Feuerwehr erheblich gestört würde. Der entstandene Gesamtschaden für die Feuerwehr beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Nur wenige Meter entfernt wurde in der Peenestraße der Außenspiegel eines Pkw Opel von den unbekannten Tätern beschädigt und ein Sachschaden von ca. 200 Euro verursacht.

In der Klosterstraße und in der Brüderstraße beschädigten der oder die Täter die beleuchteten Hausnummern an den Haustüren. An der Ecke Klosterstraße/Schulstraße wurde zudem ein Verkehrsspiegel zerstört. Der Gesamtschaden an den Hausnummern und dem Verkehrsspiegel beläuft sich auf ca. 200 Euro.

In der Ravelinstraße wurde eine Acrylglasscheibe des Rolltores der dortigen Waschanlage beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

Insgesamt entstand bisher ein Schaden von rund 2800 Euro. Die Kriminalpolizei Anklam ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Störung öffentlicher Betriebe und sucht Zeugen.

Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Anklam unter 03971 251 0, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell