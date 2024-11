Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zwei Pkw in Greifswald entwendet - Polizei sucht Zeugen und warnt

Greifswald (ots)

Am heutigen Tag (20.11.2024) wurden der Polizei in Greifswald zwei Pkw als gestohlen gemeldet. Bei dem ersten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Audi Q5. Dieser wurde am Vortag (19.11.2024) im Ernst-Thälmann-Ring gegen 15:15 Uhr auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz verschlossen abgestellt. Am heutigen Morgen (20.11.2024) gegen 08:00 Uhr befand sich der Pkw nicht mehr am Abstellort. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Bei dem zweiten Pkw handelt es sich um einen grauen Renault Megane. Dieser wurde am Freitag den 15.11.2024 gegen 15:00 Uhr auf einem Parkplatz im Puschkinring abgestellt. Am 20.11.2024 gegen 11:30 Uhr befand sich der Pkw nicht mehr am Abstellort. Aufgrund von Zeugenaussagen wird von einem Tatzeitraum vom 19.11.2024 18:00 Uhr bis zum 20.11.2024 11:30 Uhr ausgegangen. Der Stehlschaden beläuft sich auch hier auf ca. 15.000 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer hat im genannten Tatzeitraum vom 19.11.2024 auf den 20.11.2024 entsprechende Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den entwendeten Pkw oder möglichen Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Greifswald unter 03834 540 0 entgegen.

Beide Pkw waren mit einem Keyless-Go System ausgestattet, was zur Folge hat, dass mittels Funksignal des originalen Schlüssels die Türen geöffnet werden können. Täter verlängern dabei mittels einer Verstärkung die Reichweite und Feldstärke des Signals, sodass die Elektronik des Fahrzeugs davon ausgeht, dass der Chip in unmittelbarer Nähe ist.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, den Schlüssel nach dem Abstellen des Fahrzeugs in eine funksignalabschirmende Hülle oder Box zu geben. Ob dies funktioniert können Sie dabei auch selbst testen, in dem Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten. Bei einigen Fahrzeugen kann die Funktion des "schlüssellosen Zugriffs" deaktiviert werden. Hier können Sie sich in Ihrer Fachwerkstatt erkundigen, welche Möglichkeiten es für Ihr Fahrzeug gibt.

