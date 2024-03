LPI-GTH: Polizeieinsatz

Ichterhausen (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 35 Jahre alte BMW-Fahrerin kam heute Morgen aus bisher ungeklärter Ursache in der Rudolf-Breitscheid-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einem Findling, der auf einer Grünfläche stand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro, die Frau wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

