Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit Promille fast in die Schutzplanke

A 61/Bingen (ots)

Einen in Schlangenlinien fahrenden PKW auf der A 61 meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei am 01.12.2024 gegen 4 Uhr. Das Auto war bei Bingen in Fahrtrichtung Koblenz aufgefallen, weil es sehr unsicher geführt wurde und einmal fast in die Schutzplanke geprallt war. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim konnte das Auto auf dem Parkplatz Trollmühle kontrollieren. Dabei stellten die Polizisten bei dem 36-jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von fast 0,9 Promille fest. Der 36-Jährige musste mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Der Man muss nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

