Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Sonnenblumenweg/Anemonenweg (02.08.2024)

Singen (ots)

Bereits am Freitagmorgen hat sich auf der Kreuzung Sonnenblumenweg/Anemonenweg ein Unfall ereignet, bei dem insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden entstanden sind. Eine 28-jährige VW-Fahrerin bog vom Sonnenblumenweg nach links in den Anemonenweg ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Audi Q5 eines 37-Jährigen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

