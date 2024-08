Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Wohnhaus in der Straße "Stungen"- Hinweise erbeten (03.08.2024)

Wellendingen (ots)

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 9.30 Uhr, ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Straße "Stungen" eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen. Im Keller traf er auf eine verschlossene Tür, wodurch ein Zutritt zu den Wohnräumen verhindert werden konnte. Ohne Beute verließ der Einbrecher das Haus und flüchtete in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Täter um einen etwa 180 cm großen Mann mit kräftiger Statur handeln. Dieser war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer schwarzen Hose bekleidet.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Wohnhäuser der Straße "Stungen" beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0, beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell