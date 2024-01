Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Kellerbrand mit einem Verletztem, Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Tönisvorst (ots)

Tönisvorst-Vorst, Oedter Straße, 06.01.2024, 23:31

Am späten Samstag Abend kam es zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Oedter Straße im Tönisvorster Ortsteil Vorst. Geweckt durch den Warnton der Rauchmelder flüchteten sich die sieben Bewohner zusammen mit vier Kaninchen rechtzeitig ins Freie, so dass sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte keinen Personen mehr im Gebäude aufhielten. Die Bewohner wurden von den Notfallsanitätern des Kreises Viersen versorgt, einer musste zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Einsatzkräfte der Löschzüge aus Vorst und St. Tönis konnten somit unmittelbar mit den Löscharbeiten beginnen. Unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute zur Bekämpfung des Feuers in den Keller vor. Parallel dazu wurden Lüftungsmaßnahmen eingeleitet und die Wohnungen sowie das Nachbargebäude auf Brandrauch hin kontrolliert. Bereits nach wenigen Minuten war das Feuer gelöscht, die Lüftungsmaßnahmen dauerten jedoch über eine Stunde an. Während der Löscharbeiten war der Kreuzungsbereich Oedter Straße / Süchtelner Straße gesperrt. Das Gebäude ist gegenwärtig nicht bewohnbar, alle Bewohner sind bei Bekannten oder Verwandten untergekommen. Vier aus der Wohnung geretteter Kaninchen wurde durch die Stadt untergebracht.

Die Feuerwehr war mit 57 Einsatzkräften gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst rund zwei Stunden im Einsatz. Zu Schadenursache und Schadenausmaß hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

