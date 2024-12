Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der A63, Fahrtrichtung Mainz, Anschlussstelle Biebelnheim

Wörrstadt (ots)

Am 04.12.2024 gegen 13:00 Uhr kam er auf der BAB63, Fahrtrichtung Mainz, in Höhe der Anschlussstelle Biebelnheim, zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Der 17 jährige Motorradfahrer wollte an der Anschlussstelle auf die BAB63 auffahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen verlor er, aus noch ungeklärten Gründen, die Kontrolle und stürzte. Der 41 jährige Lkw Fahrer, welcher mit seinem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn fuhr, versuchte noch auszuweichen, jedoch prallte der 17 jährige gegen die Bereifung des Lkw. Der 17 jährige wurde durch den Rettungsdienst schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Rettungsarbeiten, musste die BAB63, ab der Anschlussstelle Biebelnheim bis 17:15 Uhr voll gesperrt werden. Es kam in der Folge zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung und Rückstau. Die Ermittlungen dauern noch an.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell