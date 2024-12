Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verletzter nach Auffahrunfall

A 61/Albig (ots)

Aus bislang nicht bekannter Ursache übersah ein 61-jähriger PKW-Fahrer am 8.12.2024 gegen 20:45 Uhr auf der A 61 einen vorausfahrenden PKW eines 49-Jährigen und fuhr ins Heck dessen Wagens. Dabei war der 61-Jährige gerade auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz im Bereich der Gemarkung Albig unterwegs. An beiden PKW entstand erheblicher Schaden, den die Polizei auf jeweils ca. 8.000 Euro schätzt. Der 49-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

