Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: "Sichere Innenstadt": Polizei bietet zwei Info- und Beratungsstände in Kassel an

Kassel (ots)

Kassel: Im Rahmen der Innenstadtoffensive zeigt die Polizei in Kassel bereits erhöhte Präsenz in der Innenstadt und verstärkt den Kontrolldruck auf Straftäter. Gleichzeitig leistet die Polizei auch vielfältige Präventionsarbeit, um Bürgerinnen und Bürger mit ihren Sorgen zu beraten, Kriminalität vorzubeugen und bei der Beantwortung von Fragen auf die individuellen Sicherheitsbedürfnisse der Menschen einzugehen. Die Fachberaterinnen und Fachberater für Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen bieten in diesem Zusammenhang nun zwei Info- und Beratungsstände in Kassel an:

- Montag, 24.02.2025, 14:00 - 16:00 Uhr, REWE-Markt, Kurt-Schumacher-Straße 2, 34117 Kassel-Mitte

- Donnerstag, 27.02.2025, 14:00 - 16:00 Uhr, TEGUT-Markt, Leipziger Straße 128, 34123 Kassel-Bettenhausen

Dort werden die Fachberaterinnen und Fachberater über das Thema "Sicherheit in der Innenstadt" informieren und Fragen von Interessierten zu verschiedenen Themen der Kriminalitätsvorbeugung beantworten. Sprechen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen an den Infoständen an!

