Löningen - Einbruch in Gaststätte

In der Zeit von Sonntag, 09. Februar 2025 gegen 22:30 Uhr bis Montag, 10. Februar 2025 gegen 09:10 Uhr drangen unbekannte Täter durch die Hintertür einer Gaststätte in der Langenstraße in das Objekt ein. Aus der Gaststätte wurde Diebesgut entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Sonntag, 09. Februar 2025 19:00 Uhr bis Montag, 10. Februar 2025 gegen 08:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Tür einer Holzhütte in der Löninger Straße. Eine genaue Schadenssumme ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 08. Februar 2025 20:00 Uhr bis Sonntag, 09.Februar 2025 gegen 08:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter ein Photovoltaikmodul sowie Dachpfannen an einem Wohnhaus in der Wagnerstraße. Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474/939420 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 10. Februar 2025, um 17:55 Uhr, wurde ein 27-jähriger Mann aus Essen mit einem Pkw in der Warthestraße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer ein aktives Fahrverbot hat. Zudem wurde bei dem Fahrzeugführer eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Molbergen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag. 10. Februar 2025 gegen 20:40 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Molbergen mit einem Pkw die Dwergter Straße, obwohl er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,34 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

