Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Wohnhaus

Im Busswardweg in Friesoythe brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 08. Februar 2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, 09.02.2025 gegen 10:30 Uhr in ein Wohnhaus ein. Bislang konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Die Polizei Friesoythe nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel.: 04491-93390 entgegen.

Friesoythe - Verstoß Pflichtversicherung, Trunkenheit im Verkehr

Ein 63-jähriger Saterländer wurde am Sonntag, 09.02.2025 gegen 17:30 Uhr durch einen Zeugen gemeldet, da dieser in unsicherer Fahrweise die B401 befuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle des Pkws konnten Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren waren am Fahrzeug keine amtlichen Kennzeichen angebracht, da der Pkw nicht zugelassen war.

