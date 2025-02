Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag, 08.02.2025 in der Zeit von 03:30 Uhr bis 04:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Helms Esch. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist aktuell unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

Molbergen - versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Sonntag, den 09.02.2025, gegen 06:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße Moorhook ein. Durch den lauten Knall wurde eine Hausbewohnerin wach und schaltete das Licht im Badezimmer an. Daraufhin floh der unbekannte Täter mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte am Sonntag, 09.02.2025 gegen 05:30 Uhr ein Werbeschild am Werner-Eckart-Ring. Die Schadenshöhe wurde auf circa 3000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-1860-0 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Samstag, 08.02.2025 20:00 Uhr bis Sonntag, 09.02.2025 gegen 8:20 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Beifahrertür eines Pkw, Mercedes GLK, ein. Der Pkw war an der St.-Kilian-Straße abgeparkt gewesen. Es wurden keine Gegenstände aus dem Pkw entwendet. Der Schaden an der Scheibe wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person - Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 09.02.2025 gegen 14:25 Uhr befuhr ein 26-jähriger Löninger mit seinem Pkw die Elberger Straße in Richtung Wachtum. Ausgangs einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet daraufhin ins Schleudern und prallte linksseitig der Fahrbahn gegen einen Straßenbaum. Der 26 - Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Löningen unter Tel.: 05432-803840 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Am Sonntag, gegen 13:45 Uhr kam es im Bereich Löninger Straße Ecke Kessener Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer. Ein 26-jähriger Cloppenburger befuhr mit seinem Pkw die Löninger Straße und beabsichtigte nach links in den Kessener Weg abzubiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden 23-jährigen Cloppenburger auf seinem Fahrrad. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

