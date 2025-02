Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 08.02/09.02.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis-

Am 08.02.2025, gegen 15:20h, befährt ein 30-jähriger Saterländer mit einem Mercedes Sprinter mit stark überhöhter Geschwindigkeit, die "Elisabethfehner Straße" in 26683 Ramsloh. Hier wird er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Anstatt den Kollegen seine richtigen und vollständigen Personalien zu nennen versuchte der 30-jährige die eingesetzten Beamten mit falschen Personalien zu täuschen. Die eingesetzten Beamten "rochen jedoch den Braten" und fielen nicht auf den Täuschungsversuch herein.

Den 30-jährigen erwarteten nun diverse Anzeigen.

Barßel- Verkehrsunfall-

Am 08.02.2025, gegen 14:30h, befuhr ein 29-jähirger Garreler mit einem Trecker und zwei Anhängern die Loher Straße, 26676 Barßel, in Richtung Lohe. Hier wollte er nach links auf ein Grundstück abbiegen und erkannte nicht, dass sich bereits ein 19-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw im Überholvorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Verlauf einer der Anhänger umstürzte. Beide Unfallbeteiligten, sowie ein 19-jähriger Mitfahrer im Pkw blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell