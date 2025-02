Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 08.02.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser

Am Freitag, den 07.02.2025, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 23:55 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf Grundstücke in den Straßen Elsterstraße, Von-Elmendorff-Straße, Straßburger Straße und Wiesenweg, verschafften sich gewaltsam Zugang in die dortigen Einfamilienhäuser und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde unter anderem Bargeld. Schadenssummen sind derzeit nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten machen können oder verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren unter Einfluss von Alkohol, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Samstag, den 08.02.2025, gegen 02:35 Uhr, befuhr ein 37-jähriger aus Quakenbrück mit einem PKW die Oldenburger Straße in Vechta. Dort wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Die eingesetzten Beamten stellten anschließend fest, dass der 37-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Zudem wurde bei dem Fahrzeugführer eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Visbek, Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag in den frühen Morgenstunden kam es in der Goldenstedter Straße in Vísbek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich durch Aufhebeln einer Eingangstür Zutritt zum Objekt. Dort entwendeten sie hochwertigen Schmuck. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Visbek oder mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen.

Lohne, Unerlaubte Müllentsorgung

Unbekannte Täter entsorgten in einem Waldgebiet an der Kroger Straße ca. 20 Altreifen und acht volle Fässer mit Altöl. Spaziergänger entdeckten die Gegenstände und informierten die Polizei. Personen, die Hinweise zu dieser Tat geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lohne zu melden.

Lohne, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, dem 07.02.2025 gegen 14:15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Weidenstraße. Bei einer Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte, konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitag gegen 19:00 Uhr wurde eine 24-jähriger Mann aus Damme wegen seiner auffälligen Fahrweise von der Polizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nachdem vor Ort ein Vortest durchgeführt wurde, wurde dem Mann später eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

