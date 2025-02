Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg vom 08.02.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

49661 Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Straße Hohe Tannen in Cloppenburg haben sich in der Zeit von Freitag, 07. Februar 2025, 17:15 Uhr bis 19:10 Uhr unbekannte Personen aus unbekannter Richtung auf das Grundstück des Anzeigenden begeben. Sie stiegen durch das Aufhebeln eines auf Kipp stehenden Badezimmers in das Einfamilienhaus ein. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume. Zu Höhe des Diebesgutes kann aktuell noch nichts gesagt werden. Die Polizei Cloppenburg nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel.: 044711860-115 entgegen.

49632 Essen (Oldenburg)- Sachbeschädigung an E-Scooter

Am Donnerstag, den 06. Februar 2025 zwischen 06:30 Uhr und 19:00 Uhr riss unbekannte Person den E-Scooter der Anzeigenden gewaltsam von einem Fahrradständer, an dem dieser angeschlossen war. Dabei wurde das hintere Schutzblech des E-Scooters inkl. Kennzeichen abgerissen und vor Ort belassen. Der E-Scooter konnte wenige Meter weiter in der Bahnhofstraße in Essen (Oldenburg) aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten sich unter 05434924700 bei der Polizeistation in Essen (Oldenburg) zu melden.

49692 Cappeln- Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Donnerstag, den 06. Februar 2025, 20:00 Uhr bis Freitag, den 07. Februar 2025, 09:59 Uhr beschädigte in der Straße Schierlingsfeld ein unbekannt gebliebener PKW den Doppelstabmattenzaun des Anzeigenden. Hierdurch entstand an dem Zaun Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich unter 04478958600 bei der Polizeistation in Cappeln zu melden.

49634 Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 07. Februar 2025 gegen 08:35 Uhr touchierte in der St.-Annen-Straße in Löningen unbekannt gebliebener PKW beim Ausparken den PKW der Anzeigenden. Am PKW der Anzeigenden entstand dadurch Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: 05432803840 entgegen.

49685 Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 07. Februar 2025 zwischen 07:55 Uhr und 08:06 Uhr beschädigte in der Otto- Hahn- Straße ein Sattelzug beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände den in der Haltebucht ordnungsgemäß geparkten Pkw des Anzeigenden. Beim Pkw entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 3700,- Euro. Der Sattelschlepper entfernte danach unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Auch hier nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: 04473- 932180 sachdienliche Hinweise entgegen.

49696 Molbergen OT Ermke - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 07. Februar 2025 gegen 07:45 Uhr befährt der Anzeigende aus Lindern kommend die Großenginger Straße in Fahrtrichtung Ermke. Der Unfallverursacher kommt ihm dabei entgegen und gerät während eines Kurvenverlaufes in den Gegenverkehr. Dadurch stießen die Außenspiegel der beiden Fahrerseiten der PKW zusammen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polzei Molbergen unter Tel.: 04475941220 zu melden.

49661 Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 07. Februar 2025 gegen 17:49 Uhr ereignete sich erneut eine Verkehrsunfallflucht, diesmal im Lankumer Ring in Cloppenburg. Hier touchierte der Unfallverursacher beim Abbiegen ein Verkehrsschild, welches hierdurch beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Sachverhalt konnte von einem Zeugen beobachtet werden, sodass der Unfallflüchtige festgestellt werden konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell