Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, 06. Februar 2025 in der Zeit zwischen 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Auf dem Schaffelde und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Sie entwendeten diverse persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Donnerstag, 06. Februar 2025 gegen 07:14 Uhr befuhr eine 44-jähirge Frau aus Lindern mit ihrem Pkw die Straße Zum Ostentor in Richtung Lastrup. Sie beabsichtigte nach links in die Peheimer Straße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden 47-jährigen Frau aus Lindern mit ihrem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 47-Jährige und ihr 8-jähriger Mitfahrer leicht verletzt wurden. Die 44-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden von rund 17.000,00 Euro.

