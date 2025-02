Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Brand in einer Windkraftanlage

Am Mittwoch, 05. Februar 2025 gegen 12:00 Uhr geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der Wechselrichter einer Windkraftanlage in Brand. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 06. Februar 2025 gegen 06:58 Uhr beabsichtigte eine 37-jährige Frau aus Visbek mit ihrem Pkw von der Friesoyther Straße nach links auf die B 213 / Umgehungsstraße in Richtung Vechta abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 22-jährigen Frau aus Friesoythe. Diese befuhr die Friesoyther Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide Frauen leicht verletzt wurden. Beide wurden in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 12.000,00 Euro.

