Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 04. Februar 2025 gegen 05:10 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Brägeler Straße in Richtung Innenstadt. Hierbei übersah er einen am Seitenrand geparkten Pkw, stieß mit diesem zusammen und überschlug sich. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt. An den Pkws entstand ein geschätzter Schaden von ca. 14.000,00 Euro.

Damme - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag 03. Februar 2025 19:35 Uhr bis Dienstag 04. Februar 2025 01:25 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Rieste. Der 33-Jährige hatte seinen Pkw, einen Seat Ateca, auf einem Parkplatz gegenüber des Krankenhauses in der Lindenstraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04. Februar 2025 gegen 10:50 Uhr ging ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Hund entlang der Oyther Straße spazieren. Plötzlich rannte der Hund auf die Fahrbahn und wurde von einem Pkw, mutmaßlich Peugeot, erfasst. Der Hund verstarb vor Ort. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am Dienstag, 04. Februar 2025 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Vechta mit seinem Pedelec den Radweg entlang des Lattwegs, Fahrtrichtung Oythe. Plötzlich fuhr der 16-Jährige auf die Fahrbahn, es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 31-jährigen Frau aus Vechta. Der 16-Jährige zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell