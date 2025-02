Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Pkw

Am Montag, 03. Februar 2025 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr bis 23:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Toyota Yaris, welcher auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Beethovenstraße abgestellt worden war. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten den Pkw. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Eine genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 04. Februar 2025 gegen 16:35 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Leipzig mit seinem Pkw die B 213 in Richtung Cloppenburg. An der Kreuzung zur B 68 kam zu einem Verkehrsstau, dies sah der 61-Jährige zu spät. Um einen Zusammenstoß mit einem anderen Pkw zu verhindern wich nach rechts aus, hierbei überfuhr er eine Verkehrsinsel und kollidierte mit der dortigen Ampel. Er wurde leichtverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 35.000,00 Euro.

