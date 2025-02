Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Sonntag, den 02.02.2025 versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 13:30 Uhr - 22:00 Uhr Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Hohe Tannen aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Donnerstag, 30.01.2025 gegen 07:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Molberger Straße. Zum genannten Zeitpunkt befuhr ein 28-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw die Molberger Straße in Richtung Molbergen. Als er einen im Graben der anderen Richtungsfahrbahn befindlichen Lkw passierte, kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Auf Höhe des Lkws wich der 28-jährige dem ihm entgegenkommenden Fahrzeug auf den Gehweg aus. Dadurch entstand Sachschaden am Fahrzeug des Cloppenburgers. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.:04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 03. Februar 2025 gegen 04:00 Uhr wendete ein bislang unbekannter Sattelzugführer in der Innenstadt von Cloppenburg, Bürgermeister-Heukamp-Straße und beschädigte dabei mehrere Verkehrsschilder. Die Schadenssumme wird auf ca. 2500EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell