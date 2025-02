Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, den 03.02.2025, wurde gegen 01:00 Uhr ein 43-jähriger Bakumer mit seinem PKW in der Elmelager Straße kontrolliert. Die Beamten stellten bei der Verkehrskontrolle fest, dass der Bakumer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Alkohol- und BTM-Einfluss

Am Sonntag, den 02.02.2025, wurde gegen 03:15 Uhr ein 19-jähriger Vechtaer mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle auf der Steinfelder Straße unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,45 Promille. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv auf eine Beeinflussung durch Kokain. Der Fahrzeugführer befand sich darüberhinaus noch in der Probezeit. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Essen vergessen / Rauchentwicklung

Am Sonntag, den 03.02.2025, kam es in einem Haus Am Kirchplatz zu einer starken Rauchentwicklung aufgrund eines auf dem Herd vergessenen Essens. Die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen war mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort, zudem ein Rettungs- und ein Notarztwagen. Personenschäden wurden nicht verzeichnet, auch kam es zu keinen weiteren Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell