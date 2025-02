Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg vom 02.02.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

49696 Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 1. Februar gegen 13:30 Uhr befuhr ein 17- jähriger Molberger mit seinem Mofa die Cloppenburger Straße in Molbergen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mofa- Führer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Zudem war das Mofa auch nicht pflichtversichert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

49661 Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 01. Februar 2025 zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr touchiert eine 92 - jährige Cloppenburgerin beim Ausparken in der Straße Pingel-Anton den ordnungsgemäß geparkten PKW der Geschädigten. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne jegliche Feststellungen zu ermöglichen. Zeugen konnten den Sachverhalt beobachten.

49661 Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 01. Februar 2025 um 16:09 Uhr beschädigt in der Emsteker Straße eine unbekannte Person beim Einsteigen in seinen PKW mit der Tür den PKW der Anzeigenerstatterin. Hierdurch entstand Sachschaden von ca. 300,- Euro. Die Polizei Cloppenburg nimmt unter Tel.: 04471-1860-115 sachdienliche Hinweise entgegen.

49681 Garrel- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen, Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 26 - jähriger Garreler befuhr am Samstag, den 01.Februar gegen 20 Uhr mit seinem Pkw die Petersdorfer Straße in Fahrtrichtung Garrel. Im Bereich der Böseler Straße übersieht er den Einmündungsbereich und fuhr geradeaus über die Böseler Straße. Dadurch geriet er auf ein Grundstück und kollidierte dort mit einem parkenden Pkw. Durch den Aufprall werden beide Insassen des PKW leicht verletzt. Bei Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Eine Blutprobe im Krankenhaus erfolgte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

