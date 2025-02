Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Sachbeschädigung an Pkw

Am 01.02.2025, in der Zeit zwischen 13:00 und 19:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter die Reifen eines auf einem Parkplatz im Krähenweg in Scharrel abgestellten Pkw beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland (Tel.: 04498/923770) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Straßenlaterne

Am 01.02.2025, gegen 18:45 Uhr wurde eine Straßenlaterne in der Straße Burkamp in Friesoythe beschädigt. Durch eine Zeugin wurden zwei dunkelgekleidete männliche Täter beobachtet, die in Richtung des Hansaplatzes flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe (Tel.: 04491/93390) entgegen.

Saterland - Sachbeschädigung an Briefkasten

Am 01.02.2024, gegen 22:34 Uhr wurde ein Briefkasten an einem Wohnhaus in der Burgstraße in Ramsloh vermutlich durch einen Knallkörper beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland (Tel.: 04498/923770) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am 31.01.2025, in der Zeit zwischen 13:00 und 13:45 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Europastraße in Friesoythe abgestellten Pkw, sodass Sachschaden entstand. Der unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe (Tel.: 04491/93390) entgegen.

