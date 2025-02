Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Verkaufsstand

Ein bislang unbekannter Täter öffnete am 31.01.2025, gegen 03:15 Uhr einen verschlossenen Verkaufsstand für Honig an der Hauptstraße in Markhausen und entwendete u.a. mehrere Gläser Honig. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93390) entgegen.

Friesoythe - Gefährliche Körperverletzung

Am 31.01.2025, gegen 18:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Europastraße in Friesoythe zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 22-jährigen Friesoythers. Hierbei wirkten mehrere männliche Personen aus einer größeren Gruppe heraus auf den Mann aus Friesoythe ein. Dabei wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige im jugendlichen Alter aus Friesoythe durch Polizeibeamte festgestellt werden.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 31.01.2025, gegen 15:16 Uhr befuhr ein 40-jähriger Garreler mit seinem Pkw die Moorstraße in Friesoythe. Im Rahmen einer Kontrolle stellten Polizeibeamte fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,34 mg/l (0,68 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell