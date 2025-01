Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Zeit von Mittwoch, 29.01.2025 -16:00 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2025 gegen 06:30 Uhr die Heckscheibe eines Pkws eingeschlagen. Der VW Caddy war in der oben genannten Zeit in der Kleine Kirchstraße in Vechta abgeparkt. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-9430) zu melden.

Bakum - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Donnerstag, 30. Januar 2025 gegen 20:05 Uhr beschädigten unbekannte Täter mehrere Wahlplakate. Es wurden Plakate in der Elmelager Straße in Bakum beschädigt, indem diese mit schwarzer Sprühfarbe besprüht wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.:04446-959710) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 30.01.2025, gegen 07:45 Uhr befuhr eine 50-jährige PKW-Fahrerin aus Dinklage die Holdorfer Straße in Fahrtrichtung Holdorf. In einer Linkskurve kam ihr auf ihrer Fahrbahnseite ein PKW entgegen. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel, infolgedessen der Außenspiegel am Pkw der Dinklagerin abgerissen wurde. Der unbekannte Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind

Am Donnerstag, den 30.01.2025, befuhr gegen 07:50 Uhr eine 36-jährige PKW-Führerin aus Lohne die Straße Pastors Busch in Richtung Franziskusschule, als auf Höhe des dortigen Kindergartens ein 7-jähriger Fahrradfahrer (Lohne) die Fahrbahn kreuzte. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich das Kind leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Landkreis Vechta - Warnung vor Schrotthändlern

Bereits am Samstag, den 25.01.2025, wurde ein älterer Herr und Bewohner eines landwirtschaftlichen Gehöfts im Landkreis Vechta unangekündigt von Schrotthändlern aufgesucht. Im Rahmen eines Gesprächs wurde den Händlern Altmetall auf der Hofstelle überlassen. Darüber hinaus verluden diese in einem unbeobachteten Moment jedoch auch weitere Metallgegenstände des landwirtschaftlichen Bedarfs unberechtigt in einen mitgeführten Transporter. Zudem machte es den Anschein, als habe eine Person das Wohnhaus kurzzeitig betreten. Dort ist nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts abhanden gekommen. In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta wiederholt darauf hin: - Nehmen Sie sich Zeit und tätigen Sie keine Spontangeschäfte an der Haustür - Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweise, Gewerbescheine etc.) - Lassen Sie unbekannte Personen nie aus den Augen - Ziehen Sie weitere Familienangehörige, Nachbarn oder Bekannte dazu - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Setzen Sie sich bei Bedarf mit einer hiesigen Polizeidienststelle in Verbindung, um den Sachverhalt zu erläutern

Diese und weitere Informationen zu Haustürgeschäften können Sie unter www.polizei-beratung.de abrufen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Am 30.01.2025, gegen 16:07 Uhr, kam es auf der Märschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 61-jährige Frau aus Dinklage befuhr mit ihrem Pkw die Märschendorfer Straße stadtauswärts. An der Einmündung Bahler Straße beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen. Dabei übersah sie die beiden 21-jährigen, vorfahrtsberechtigten, Dinklager auf ihren Fahrrädern. Durch den Zusammenstoß wurde ein Radfahrer leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Visbek - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer, Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 30.01.2025, gegen 20:15 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die B69. An der Kreuzung B69/Hagstedt beabsichtigte ein 44-jähriger Radfahrer die B69 mit seinem Fahrrad zu überqueren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 27-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 44-jährige Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine hinter dem 27-jährigen Mann fahrende 26-jährige Frau aus Vechta konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr mit ihrem Pkw das auf der Straße liegende Fahrrad. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 27-jährigen Fahrradfahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Versammlung auf dem Europaplatz

Am Donnerstag, den 30.01.2025 fand in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr im Bereich des Europaplatzes in Vechta eine Versammlung zum Thema "Kein Kuschelkurs mit Faschisten - Merz hör auf!" statt. Die Versammlung wurde im Vorfeld ordnungsgemäß angemeldet. Zu Versammlungsbeginn erschienen rund 200 Teilnehmer am Europaplatz. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei und löste sich gegen 19:00 Uhr eigenständig auf. Während der Versammlung kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

