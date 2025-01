Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Brand eines Pferdetransporters

Am Donnerstag, 30.01.2025, gegen 15:33 Uhr geriet am Postdamm ein Pferdetransporter im Bereich des Führerhauses/Wohnbereich in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Löningen gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang ungeklärt, es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 30.01.2025, in der Zeit von 08:15 Uhr bis 12:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Hyundai auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ladestraße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472/932860 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag 30. Januar 2025 gegen 12:20 Uhr befuhr ein 80-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Bergstraße und beabsichtigte im Bereich des Prozessionsweg nach rechts abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 24-jährigen Frau aus Cloppenburg, welche mit ihrem E-Scooter den Gehweg des Prozessionsweges befuhr. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt.

Essen - Verkehrsunfallflucht, Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag 30. Januar 2025 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Mann aus Quakenbrück mit seinem Kleinkraftrad die Ahauser Straße in Fahrtrichtung Löninger Straße, als er von einem bislang unbekannten Pkw überholt wurde. Der Pkw berührte beim Überholvorgang das KKR, sodass der 56-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw setzte seine Fahrt daraufhin unerlaubt fort. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 56-jährigen Quakenbrücker ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,19 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern

Am Donnerstag, 30.01.2025 kam es in den Vormittagsstunden im Bereich der Oberschule in Garrel, Schulstraße, sowie an einer Bushaltestelle an der Böseler Straße zu mehreren Fahrraddiebstählen. Durch die bislang unbekannten Täter wurden teils hochwertige Fahrräder, überwiegend von Schülern und Schülerinnen, an den beiden Örtlichkeiten entwendet. Aufgrund der Vielzahl an Fahrrädern wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter mit einem Transporter unterwegs gewesen sein könnten. Sachdienliche Hinweise, insbesondere Beobachtungen zu verdächtigen Transportern in den zuvor genannten Bereichen, nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen.

