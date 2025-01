Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei / Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Bislang unbekannte Täter besprühten am Mittwoch, 29.01.2025 gegen 23:00 Uhr die Toilettenwände in einem Schnellrestaurant an der Friesenstraße mit weißer Farbe. Es wurden u.a. rechtsradikale Parolen und zwei Hakenkreuze an die Wände gesprüht. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-9430) zu melden.

Dinklage - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei / Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Am Sonntag, 26.01.2025 gegen 10:05 Uhr wurde bei der Polizei in Vechta eine Sachbeschädigung an zwei Wahlplakaten in der Lohner Straße in Dinklage angezeigt. Die bislang unbekannten Täter sprühten mit oranger Farbe u.a. Hakenkreuze an die dort angebrachten Wahlplakate. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-977490) zu melden.

Vechta - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Am 29.01.2025, gegen 06:40 Uhr, kam es auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 60-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem Pkw die Hagen-Ringstraße in Richtung Lohner Straße. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte er nach rechts auf die Lohner Straße abzubiegen. Dabei übersah er den 47-jährigen, vorfahrtsberechtigten, Lohner auf seinem Fahrrad. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Lohne - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Beteiligten, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 29.01.2025, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Lohne, mit einem Pkw, die Dinklager Straße in Richtung Ortskern Lohne. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der 17-Jährige auf eine Bushaltestelle und unvermittelt wieder in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er den in gleicher Richtung fahrenden Pkw eines 42-jährigen aus Wildeshausen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 42-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 17-jährige flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch im Nahbereich durch die Beamten angetroffen werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 17-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Lohner wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

