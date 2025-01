Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreis Cloppenburg sowie Landkreis Vechta - Diebstahl von AFD Wahlplakaten

Durch bislang unbekannte Täter wurden im Zeitraum vom 08.01.2025 bis zum 29.01.2025 in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta eine dreistellige Anzahl an AFD Wahlplakaten entwendet. Die Plakate waren in einer Höhe von ca. 3,5m angebracht und mit ausreichend Kabelbindern fixiert. Sowohl die Plakate als auch die Kabelbinder wurden von den Tatörtlichkeiten entwendet. Aufgrund der Vielzahl an entwendeten Plakaten wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter mit einem Transporter oder ähnlichem Fahrzeug unterwegs gewesen sein könnten und vermutlich eine Trittleiter dabei hatten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471-18600) entgegen.

