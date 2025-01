Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung

Am Dienstag, 28.01.2025, gegen 20:20 Uhr klingelte eine derzeit unbekannte männliche Person an der Haustür eines Wohnhauses in der Straße "Telbrake". Als die 89-jährige Bewohnerin die Tür einen Spalt breit öffnete, drückte der Täter diese gewaltsam vollständig auf, drängte das Opfer ins Haus und bedrohte dieses mit einer Schusswaffe. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - helle Hautfarbe - ca. 170 - 175cm groß - schlank - komplett schwarz bekleidet - trug schwarze Handschuhe - trug vor dem Mund eine FFP2-Maske

Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/9430) entgegen.

Neuenkirchen/Vörden - Sachbeschädigung durch Feuer

Am Montag, 27.01.2025, gegen 15:00 Uhr geriet in der Straße "Im Herrengarten" in Neuenkirchen/Vörden ein Plastikspielhaus in Brand. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie drei Kinder von der Brandörtlichkeit weggelaufen sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen/Vörden unter 05493/913560 entgegen.

Neuenkirchen/Vörden - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 24.01.2025, 00:00 Uhr bis Sonntag, 26.01.2025, gegen 18:30 Uhr beschädigten unbekannte ein Wahlplakat an der Lindenstraße in Neuenkirchen/Vörden. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen/Vörden (Tel.:05493/913560) entgegen.

Lohne - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Am Dienstag, 28.01.2025, gegen 20:55 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei eine 66-Jährige aus Lohne, die mit ihrem Pkw die Märschendorfer Straße in Lohne befuhr. Zuvor hatte es Meldungen über die auffällige Fahrweise der Fahrzeugführerin gegeben. Die Streifenwagenbesatzung stellte bei einem Atemalkoholtest 2,12 Promille fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Dienstag, 28. Januar 2025 gegen 19:00 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei aus Vechta einen 25-jährigen Mann aus Goldenstedt mit seinem BMW im Falkenweg. Der 25-Jährige hatte am Fahrzeug Veränderungen an den Rädern/Felgen vorgenommen. Diese führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27.01.2025, gegen 22:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen ein Verkehrszeichen im Bereich Schwichteler Straße / Hessels Höhe. Vor Ort aufgefundene Karosserieteile geben Hinweis darauf, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Lkw handeln könnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell