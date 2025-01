Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Kupferdiebstahl

Durch bislang unbekannte Täter wurden im Zeitraum von Freitag, 24.01.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 27.01.2025 gegen 12:00 Uhr circa 40 Meter Kupferkabel, aus einer Kiesgrube, entwendet. Das Kabel diente als Stromversorgung eines in der Industriestraße befindlichen Schwimmbaggers. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter der Telefonnummer 05492 - 960660 entgegen.

Neuenkirchen/Vörden - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Samstag, 25.01.2025 gegen 09:00 Uhr bis Montag, 27.01.2025 gegen 08:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Pkw, Mercedes-Benz, welcher in der Theodor-Storm-Straße auf einer Hofeinfahrt abgestellt worden war. Der Schaden wird auf 500,00 Euro geschätzt. Der Unbekannte trat oder schlug den rechten Außenspiegel vom Pkw ab. Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel.:05493 - 913560) entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 27.01.2025, gegen 14:45 Uhr, konnte ein 59-jähriger Lohner mit dem Pkw auf dem Meyerfelder Weg kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 27.01.2025, kam es in Vechta auf dem Parkplatz in der Straße "Kleine Kirchstraße" zu einer Verkehrsunfallflucht. In dem Zeitraum von 07:30 Uhr bis 10:55 Uhr wurde ein VW Polo beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen/Vörden - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Montag, 27. Januar 2025, gegen 19:40 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Neuenkirchen/Vörden mit seinem Pkw die Straße "Hörsten" in Richtung Vörden. Ein auf dem Fußgängerweg befindlicher, augenscheinlich alkoholisierter, 37-jähriger Mann sprang aus unbekannter Ursache von diesem auf die Straße und wurde vom vorbeifahrenden Pkw erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der 37-jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Damme - Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall vom 15.01.2024

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5949741

Am 15.01.2025 gegen 07:58 Uhr kam es auf der Straße Auf den Dünen zu einem schweren Verkehrsunfall bei welchem ein 64-jähriger Mann aus Melle schwer verletzt wurde. Der 64-Jährige erlag am heutigen Vormittag seinen schweren Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell