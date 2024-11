POL-SO: Verkehrsunfallflucht

Möhnesee (ots) - In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei gegen 00:35 Uhr zu einem Brandgeschehen in die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Echtrop gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war in einem Sanitärraum in einem Haus auf dem Gelände ein Feuer ausgebrochen. Entstanden ist das Feuer vermutlich in einem Mülleimer und breitete sich rasch in einer Toilettenkabine weiter aus. Mitarbeiter der ...

mehr