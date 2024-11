Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Echtrop - Brand in Unterkunft

Möhnesee (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei gegen 00:35 Uhr zu einem Brandgeschehen in die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Echtrop gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war in einem Sanitärraum in einem Haus auf dem Gelände ein Feuer ausgebrochen. Entstanden ist das Feuer vermutlich in einem Mülleimer und breitete sich rasch in einer Toilettenkabine weiter aus. Mitarbeiter der ZUE evakuierten umgehend das Wohnhaus. Die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer anschließend zügig löschen. Insgesamt bestand bei 13 Personen der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Sieben Personen wurden nach Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort wieder entlassen. Weitere sechs Personen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen zur Brandursache auf. Bereits am Nachmittag des gestrigen Tages brannte in demselben Gebäude bereits eine unter anderem mit Zigarettenstummeln gefüllte Mülltüte, die in der Gemeinschaftsdusche an einer Türklinke hing. Die Tüte wurde von einem Mitarbeiter gelöscht. Es befanden sich zu dieser Zeit keine Personen in dem Sanitärraum. Ob ein Zusammenhang mit dem Brand der letzten Nacht besteht, ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die derzeit andauern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell