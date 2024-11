Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwoch führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Wache Soest in der Zeit von 13 Uhr bis 21 Uhr einen Schwerpunkteinsatz in der Soester Innenstadt durch. Die Einsatzkräfte, die teils uniformiert und teils in ziviler Kleidung im Einsatz waren, führten zahlreiche Personenkontrollen, insbesondere im Bereich des Bahnhofes, der Parkanlagen und im Soester Süden durch. Insgesamt wurden neun Platzverweise im Bereich der Grünflächen rund um den Bahnhof ausgesprochen. Starke Präsenz zeigten die Beamtinnen und Beamten auch in der Fußgängerzone, um präventiv gegen Eigentumsdelikte tätig zu werden. Darüber hinaus kontrollierten die Kräfte den Fahrzeugverkehr in der Innenstadt und ahndeten diverse Verkehrsverstöße im Bereich des Potsdamer Platzes und in der Fußgängerzone. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten führten im Laufe des Einsatzes viele Gespräche mit den Soester Bürgerinnen und Bürger, die die polizeiliche Präsenz als überaus positiv wahrnahmen. Die Polizei Soest wird auch zukünftig weitere Schwerpunkteinsätze durchführen, um das Sicherheitsgefühl der Soesterinnen und Soester nachhaltig zu stärken.

