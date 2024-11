Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw durch Brand beschädigt

Lippstadt (ots)

Am 13.11.2024, um 19:44 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand in der Boschstraße. In Höhe der Hausnummer 9 wurde ein unbekannter Gegenstand hinter einen Reifen abgelegt und entzündet. Das Feuer konnte durch aufmerksame Nachbarn gelöscht werden, so dass der Sachschaden am Pkw Skoda Karoq mit 200EUR gering ausfiel. Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

